IT Punkt licencjonowanym partnerem Dell EMC

Biorąc pod uwagę to, iż Dell EMC znjmuje jedne z najlepszych miejsc w rankingach w kategorii napopularniejszych oraz najbardziej polecanych dostawców nanowocześniejszych rozwiązań biznesowych oraz konsumenckich. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z całego zespłu, który przyczynił się do wyników naszej firmy. Także dziękujęmy wszystkim naszym klientom za zaufanie. Każdego dnia dążymy do perfekcji i oferowania usług na najwyższym poziomie. Partner Dell EMC to kolejna motywacja do działania!

Partner Dell EMC na poziomie Titanium

Dzięki temu, że udało nam się uczestniczyć w programie Dell Premier, jako Partner Dell EMC, dostarczamy jeszcze lepszą obsługe naszym klientom. Konkurencyjne ceny, znkomite konfiguracje, oraz nowości to jedne z wielu korzyści jakie jesteśmy w stanie zaoferować.

Nowa technologia w Twojej firmie? - Zapraszamy do współpracy!

Jeśli stawiasz na znakomite rozwiązania i niezawodność, zapraszamy do współpracy z partnerem Dell EMC IT Punkt! Stawiamy na jakość oraz innowacyjność.