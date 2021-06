Systemy backupowe - Czym się charakteryzują?

Technologia cały czas idzie do przodu. Coraz więcej firm przechodzi cyfryzację czyli coraz więcej używa się nowoczesnych oprogramowań, systemów, tworzą się infrastruktury IT za pomocą, których łatwiej możemy zarządzać przedsiębiorstwem. Dane firmowe przechowywane są w bazach danych, które powinny być odpowiednio zabezpieczone. Systemy backupowe wykonują kopie zapasowe naszych danych w określonych przez nas terminach. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia pojawienia się możliwych awarii.

Jak funkcjonują systemy backupowe?

Większość systemów backupowych wykonuje backup automatycznie, nie wpływając w żaden sposób na wydajność funkcjonowania całej infrastruktury IT firmy. W trakcie procesu tworzenia kopii zapasowych wyróżnia się backup: przyrostowy, różnicowy oraz pełny. Pierwszy z nich cechuje się tym, że zapisywane są tylko te dane, które zostały zmienione lub stworzone od ostatniego backupu. Przeprowadza się go szybko jednak dłużej schodzi z przywracaniem systemu. Backup różnicowy polega na niemalże tym samym z tą różnicą, że zapisują się tylko dane zmodyfikowane od ostatniej kopii ten backup nie uwzględnia nowo dodanych plików. Ostatni rodzaj pełny jest najbardziej czasochłonny ze względu na to że zapisuje wszystkie dane niezależnie czy zostały zmodyfikowane czy nie.

Rozwiązanie chmurowe

Dla firm, którym zależy na dużej wygodzie i mniejszym budżecie doskonałym wyborem będzie technologia backupu w chmurze. Nie jest to rozwiązanie, które stoi na najwyższym poziome bezpieczeństwa niemniej jednak, również ma swoje zalety. Polega na przechowywaniu informacji na zewnętrznych serwerach chmurowych.