Klaster VxRail DELL łatwiejszy do zaimplementowania

Czym jest klaster VxRail DELL?

Zintegrowana platforma klaster VxRail DELL pozwala na wirtualizację środowisk obliczeniowych, dzięki specjalnemu systemowi Vmware. W oparciu o Software Defined Data Center konfiguruje ono środowisko wirtualne. Obecnie, aby go uruchomić, będą niezbędna dwa węzły, a nie jak do tej pory trzy. Sprawdź co to oznacza w praktyce!